Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye - Son Dakika
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Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye

26.05.2022 14:08

Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye Kütahya'da Çevik Kuvvet polisleri özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayali olan Play Station oyununu hediye ederek örnek bir davranışa imza attılar.

Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye

KÜTAHYA - Kütahya'da Çevik Kuvvet polisleri özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayali olan Play Station oyununu hediye ederek örnek bir davranışa imza attılar.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet polisleri, kendi aralarında topladıkları parayla özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayalini kurduğu Play Station oyununu hediye ederek gönüllerde taht kurdular. Küçük Nurettin, Play Station oyununu polis amcalarının elinden alırken gözyaşlarını tutamadı.

Hediyenin s¸as¸kınlıgˆı ile duygulu anlar yas¸ayan gencin o anları cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye
Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye
Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye
Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çevik Kuvvet'ten yürekleri ısıtan hediye - Son Dakika


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