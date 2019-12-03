Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat

Niğde'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Hıdırlık mevkisinde toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla saldırdı, molotof kokteyli attıkları TOMA'yı ateşe verdi. Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Tatbikatı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy ve şube müdürleri izledi.



Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, suç ve suçla mücadelede her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında kararlı olduklarını söyledi. Personeli, özellikle toplumsal olaylara müdahalede diri tutmak onların reflekslerini artırabilmek amacıyla bu tatbikatı yaptıklarını dile getiren Cebeloğlu, "İlimizde meydana gelebilecek toplumsal olayda, çevik kuvvet personelinin müdahale ve gözaltına alma yöntemleri, bu tatbikatlarla gösterilmekte. Bu aynı zamanda suç işleme işleme niyetinde olan şahıslara da bir mesajımızdır" diye konuştu. - NİĞDE