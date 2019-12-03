Son Dakika Haberleri: Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat
Son Dakika Güncel Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat

6 saat önce

Niğde'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.

Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Niğde'de çevik kuvvet ekipleri, gerçekleştirilen tatbikatta temsili izinsiz göstericilere müdahale etti.


İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Hıdırlık mevkisinde toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, polise taşla saldırdı, molotof kokteyli attıkları TOMA'yı ateşe verdi. Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta temsili eylemciler, kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Tatbikatı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy ve şube müdürleri izledi.


Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, suç ve suçla mücadelede her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında kararlı olduklarını söyledi. Personeli, özellikle toplumsal olaylara müdahalede diri tutmak onların reflekslerini artırabilmek amacıyla bu tatbikatı yaptıklarını dile getiren Cebeloğlu, "İlimizde meydana gelebilecek toplumsal olayda, çevik kuvvet personelinin müdahale ve gözaltına alma yöntemleri, bu tatbikatlarla gösterilmekte. Bu aynı zamanda suç işleme işleme niyetinde olan şahıslara da bir mesajımızdır" diye konuştu. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı
ALES sonuçları açıklandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:39:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevik kuvvetten gerçeği aratmayan tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]