Çevik Sesler Korosu" Konser Verdi

(AA) - Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından oluşan Çevik Sesler Korosu, "Yavuz Bingöl ve Bin Yılın Ozanları" konserinde sahne aldı.

İSTANBUL- (AA) - Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından oluşan Çevik Sesler Korosu, "Yavuz Bingöl ve Bin Yılın Ozanları" konserinde sahne aldı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, koro seslendirdiği türkülerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi halk müziğinin unutulmaz sanatçılarının eserlerinin seslendirildiği gecede Turan Sağer'in yönetiminde, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Serkan Kaya, İsmail Altunsaray, Erensoy Akkaya, Mehtar Demir, Elif Buse Doğan ve Aykut Aslan da solist olarak sahne aldı.



30 çevik kuvvet polis memurundan oluşan Çevik Sesler Korosu, Yavuz Bingöl ve eğitmen Ümit Yılmaz eşliğinde, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını", "Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma" ve "Dane Dane Nar Danesi" adlı eserleri yorumladı.



Konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Çevik Sesler Korosu'nu, yaklaşık bir yıl önce İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın himayelerinde kurduklarını ve Yavuz Bingöl'un desteğiyle çok güzel bir proje ortaya çıktığını anlattı.



Teşkilatın 174. yıl dönümü sebebiyle Çevik Sesler Korosu'nun seslendirdiği türkülerden oluşan bir albüm çıkardıklarını belirten Yazgan, "Bugün bütün müzik marketlerde yer alacak albümün tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak. Albümde yer alan Çanakkale Türküsü'ne bir klip çektik, yayımladık. Klipte yine Çevik Sesler Korosu'nda görevli polis memurlarımız yer aldı." dedi.



Yazgan, Türk Polis Teşkilatının 174. yıl etkinlikleri kapsamında birçok proje gerçekleştiğini vurgulayarak, yoğun şartlar altında ülkenin güvenliği ve vatandaşın huzuru için yurdun dört bin yanında 7/24 görev yapan tüm polis teşkilatının polis haftasını kutlayarak güzel bir iş ortaya çıkaran Çevik Sesler Korosu'nu tebrik etti.



Koroda gönüllü yer alan 3 yıllık polis memuru Saadet Nur Kılınç, yoğun çalışma şartlarına rağmen böyle güzel bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu aktararak, koronun nefes aldıkları bir alan olduğunu dile getirdi.



Polis memuru Hediye Güngör, yoğun görevlendirme ve zor çalışma şartlarına rağmen verilen emekler sonucu ortaya çıkan güzel koro sayesinde toplumun polislere olan bakış açısının değiştiğini vurgulayarak, polislerin de sosyal faaliyetlerde bulunduğunu gösterebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Yavuz Bingöl ise 1,5 yıldır koroyla birlikte çalıştıklarını söyledi. Koronun 300 kişi arasından seçildiğini kaydeden Bingöl, 174 yıllık polis teşkilatı tarihinde Çevik Sesler Korosu'nun bir ilk olduğunu ifade ederek, birlikte çıkardıkları albümde, Çanakkale Türküsü'ne klip çektiklerini aktardı.



Bingöl, canını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren tüm polis memurlarının zor bir iş yaptığının altını çizerek, koroda görev yapan tüm polislerin gönülden iş yaptığını, türkülerin dilini öğrenerek çok güzel işler ortaya çıkardıklarını ifade etti.



Konserin sonunda, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, tüm sanatçılara İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına plaket ve çiçek takdim etti.



Yaklaşık 4 saat süren etkinliği çok sayıda polis memuru, bekçi ve vatandaş izledi.

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