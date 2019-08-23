Son Dakika Haberleri: Çevik'ten Ahmetli'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Çevik'ten Ahmetli'ye ziyaret

1 saat önce

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli'de MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek çalışanlar ile bir araya geldi.

Çevik'ten Ahmetli'ye ziyaret, System.String[]

Çevik, il genelindeki hizmetlerin vatandaşa sorunsuz ulaşması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli MASKİ İlçe Şefliğine ziyaret düzenledi. Ziyaretinde ilçedeki çalışanlar ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, hizmetlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

VATANDAŞA EN İYİ HİZMETİ GÖTÜRME GAYRETİNDEYİZ

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il geneline kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını ifade ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini yerinde incelemek ve istişarelerde bulunmak için düzenli olarak ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti götürme gayretindeyiz. Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent yapma adına yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmetli, Manisa, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:20 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevik'ten Ahmetli'ye ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]