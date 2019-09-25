Çevik'ten Başkan Alim Işık'a veda

Polis başmüfettişliğine getirilen İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a veda ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İçişleri Bakanlığının Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile polis başmüfettişliğine getirilen Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA