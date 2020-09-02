Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Nilüfer Çevikel, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Ağustos ayında sekiz sektörün tarihinin en yüksek ağustos ayı ortalamasını yakaladığına dikkat çeken Nilüfer Çevikel, pandemi sonrası süreçte yükselişin devam edebilmesi için üreticinin korunması gerektiğini belirtti.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, pandemi sürecinde dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen dünya geneline bakıldığında Türkiye ihracatında yaşanan olumlu gelişmelerin olumlu gelişmelerin artması için devlet desteklerinin arttırılarak, üreticiyi koruyan adımlar atılmasının gereğine vurgu yaptı. Sekiz sektörün tarihinin en iyi ağustos ayı rakamlarına ulaştığını belirten Nilüfer Çevikel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan rakamlara göre ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat yapıldığını hatırlattı. Çevikel, ağustos ayında 85 ülkeye yapılan ihracatın 516 milyon dolar arttığının altını çizdi.

Nilüfer Çevikel, bir diğer sevindirici gelişmenin de tüm sektör temsilcilerinin aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda gibi güçlü ülkelerinde bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapabilmesi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Dünya geneline baktığımızda ülkemizin ihracatının olumlu bir seyir gösterdiği görülüyor. Ancak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticinin korunması önemli. Dövizdeki yükselişin beraberinde getirdiği ham madde fiyatlarındaki artışın önüne geçilip, devlet desteklerinin arttırılması ve sanayicilerin de üretmeye devam etmesi ile Türkiye bu zorlu süreçten güçlenerek çıkabilir. Pandemi süreci ile birlikte oluşan yeni üretim, çalışma ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dünyasına uyum sağlamaya çalışan sanayicilerimizin yeni teşviklerle desteklenmesi bu yeni dünya düzenine ayak uydurmalarında yardımcı olacaktır. Bu zorlu süreçte elini taşın altına fazlasıyla koyan sanayicimizi güçlendirecek adımlar atılmalı.

Bursa'mıza baktığımızda da bu yıl ağustos ayında 863 milyon dolar ihracat yapılmış. Bu rakam geçtiğimiz yıl 953 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Bursa'mızın ilk sekiz aylık ihracatı 7.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye'nin ekonomideki lokomotifi konumunda olan Bursa'mızda bizler üretmeye, istihdama ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam edeceğiz. Devletimizin destekleri ile bu zorlu süreci güçlenerek atlatabiliriz." - BURSA