Çevikel: "Faiz artışına karşı ilâve destekler şart"

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikaları kapsamında uygulamaya aldığı faiz artışının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "İlave adımlarla iş dünyasının üzerindeki yükler hafifletilmeli" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine çıkarmasının finansman ihtiyacı olan firmalar açısından olumsuz etkileri olacağına dikkat çeken Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyası için vergi indirimi gibi ek desteklerin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Ocak ayında faiz artırımı yapılmadığını hatırlatan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "En son Aralık ayında 200 bazlık bir artış yapılmıştı. Şubat ayı TÜFE rakamlarının yıllık yüzde 15,61 çıkması sonrasında artış bekleniyordu. Fakat beklentilerin üzerinde bir artışla yüzde 17'den yüzde 19'a getirildi. Merkez Bankası'nın artışın enflasyonla ilgili olduğu açıklaması, faiz-enflasyon sarmalının ekonomimiz ve cari açık için risk olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir" diye konuştu.

TL'nin değerinin korunması hedefiyle faiz artışlarına devam edilmesinin iç piyasayı ve yeni yatırımları olumsuz anlamda etkileme potansiyeli olduğunu da vurgulayan Çevikel, "İç piyasada pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıları da göz önüne aldığımızda, daralma odaklı risklere dikkat etmemiz gerekir. Hem tüketici için hem de işletmeler açısından banka faizlerinin yükselmesi sıkıntılara yol açabilir. İşletmelerini kredi ile ayakta tutmaya çalışanlar için darboğaz riski göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu risklere karşı vergi yükünün azaltılması gibi adımlarla iş dünyasının üzerindeki baskıların hafifletilmeli. Bir yandan ara mal sıkıntısı yaşanırken, bir yanda da yüksek emtia fiyatlarıyla mücadele edilirken yüksek faiz sonrası piyasa fiyat takibinin sağlanması gerekiyor. Burada da şeffaflık ve öngörülebilirlik politikasıyla hedefler gözden geçirilmelidir" dedi. - BURSA