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Çeviköz: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye, her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunmalı"
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları Çeviköz'ün salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:25 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün toplantının yapıldığı salona gelmesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları
Çeviköz'ün salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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