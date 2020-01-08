Çeviköz: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye, her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeviköz: '(ABD-İran gerilimi) Türkiye, her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunmalı' - Son Dakika

Çeviköz: "(ABD-İran gerilimi) Türkiye, her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunmalı"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün toplantının yapıldığı salona gelmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları Çeviköz'ün salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün toplantının yapıldığı salona gelmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklamaları

Çeviköz'ün salondan ayrılması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeviköz: (ABD-İran gerilimi) Türkiye, her iki tarafa da itidal tavsiyesinde bulunmalı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:25 Kaynak: AA
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