Çeviköz: "Finlandiya'nın NATO Üyeliğinin Uygun Bulunması, Üyesi Olduğumuz NATO'nun Güçlenmesi Bakımından Memnuniyet Verici Bir Gelişmedir" - Son Dakika
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Çeviköz: "Finlandiya'nın NATO Üyeliğinin Uygun Bulunması, Üyesi Olduğumuz NATO'nun Güçlenmesi Bakımından Memnuniyet Verici Bir Gelişmedir"

17.03.2023 21:42
Çeviköz: "Finlandiya'nın NATO Üyeliğinin Uygun Bulunması, Üyesi Olduğumuz NATO'nun Güçlenmesi Bakımından Memnuniyet Verici Bir Gelişmedir"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Finlandiya'nın NATO üyeliğinin uygun bulunması üyesi olduğumuz NATO'nun güçlenmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için yapıcı adımlar atılarak İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunların da en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, " Finlandiya'nın NATO üyeliğinin uygun bulunması üyesi olduğumuz NATO'nun güçlenmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için yapıcı adımlar atılarak İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunların da en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geldi. İki lider, görüşmelerinin ardından basın toplantısı yaptı ve Erdoğan burada, "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Finlandiya'nın NATO üyeliğinin uygun bulunması üyesi olduğumuz NATO'nun güçlenmesi bakımından memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için yapıcı adımlar atılarak İsveç'in üyeliği ile ilgili sorunların da en kısa zamanda aşılmasını umuyoruz"

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

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