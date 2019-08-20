Çeviköz: "Türkiye'nin, Suriye topraklarında bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf...
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: AA
AK Partili Turan, HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'lilere çıkıştı CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder Nilfüfer'de CHP'li başkanın imarsız alana kaçak villa yaptırdığı iddiası Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı