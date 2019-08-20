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Çeviköz: "Türkiye'nin, Suriye topraklarında bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf...

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 Kaynak: AA
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