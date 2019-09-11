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Çeviköz: Türkiye Suriye'de kendi politikalarını üretemiyor

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bugün gelinen noktada, Türkiye ne Suriye'nin doğusunda ne Suriye'nin batısında kendi politikalarını üretememektedir.

Çeviköz: Türkiye Suriye'de kendi politikalarını üretemiyor, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bugün gelinen noktada, Türkiye ne Suriye'nin doğusunda ne Suriye'nin batısında kendi politikalarını üretememektedir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:05 
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