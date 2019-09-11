Çeviköz: Türkiye Suriye'de kendi politikalarını üretemiyor
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bugün gelinen noktada, Türkiye ne Suriye'nin doğusunda ne Suriye'nin batısında kendi politikalarını üretememektedir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bugün gelinen noktada, Türkiye ne Suriye'nin doğusunda ne Suriye'nin batısında kendi politikalarını üretememektedir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:05
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