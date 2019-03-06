Çevir Kazan Kampanyası

Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Çevir Kazan kampanyası ile ziyaretçilerinin şansını döndürüyor.

Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Çevir Kazan kampanyası ile ziyaretçilerinin şansını döndürüyor.



8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, Yeşilyurt AVM'de bulunan mağazalardan toplamda ya da tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri, fiş ya da faturalarını danışma bankosunda işletip, 1. katta kurulacak olan dijital ekranda Çevir Kazan oyununu oynayacak. Onlarca hediyenin bulunduğu çarkı çevirenler battaniyeden nevresim takımına, mutfak robotundan ekmek kızartma makinesine birçok hediye seçeneğinin bulunduğu hediyeleri kazanacaklar. Kurulan stantta kimi kendi kimi çocuğuyla, eşiyle butona bastıran ziyaretçiler, sürpriz hediyelerden birini anında kazanma şansı yakalıyor. Yeşilyurt AVM Çevir Kazan kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye, hem de eğlenirken sürpriz hediyeler kazanmaya davet ediyor. - SAMSUN

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