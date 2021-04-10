Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi - Son Dakika

Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi

10.04.2021 10:19

Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar.

Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi

Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getiren genç, daha sonra baldızını da Denizli'ye gelin etti

DENİZLİ - Denizli'den iş yapmak için gittiği Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını da kente gelin olarak getirdi. Ablasının mürüvvetine vesile olan Afrikalı gelinin nikah töreninde renkli görüntüler oluştu.

Denizli'den iş için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne giden Himmet Kara, sivrisinek ısırması sonucu yakalandığı sıtma hastalığına bağlı olarak orada hayatını kaybetti. Babasını kaybeden Murat Kara, babasının hastalığı sırasında ona Fildişi Sahili'nde yardımcı olan ve daha sonra aşık olduğu Zeynep Vanessa Koudiao ile babasının vasiyeti üzerine evlendi. Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao'nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue'da Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, evlenmek için Fildişi Sahili'nde yaşayan Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli'ye getirdi. Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonunda İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue'ya Türkiye'de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

"Ortak bir dilimiz var ve oda aşk dili"

Eşi ile birlikte Fransızca konuşarak bazen çeviri uygulaması yardımıyla gayet iyi bir şekilde anlaştıklarını söyleyen Damat İlhan Bat; "Zeynep hanım önce evlendi ve Türkiye'de yaşıyor şuan, benim baldızımdır kendisi. Onun vesilesiyle ablasıyla tanışma fırsatım oldu. 6 aylık bir görüşme vesilesiyle birbirimizden etkilendik ve aşık olduk. Ardından evlenme kararı aldık. Bugün çok mutlu ve özel bir gün. İletişimimiz şuanda ben biraz Fransızca birazda o Türkçe şeklinde ilerliyor. Karma bir dil oluşturduk. Ortak bir dilimiz var ve oda aşk dili. Çeviriyi kullanmadan mümkün değil ve çeviri kullanıyoruz şuanda, zamanla bu problemler aşılır. Türkçe kolay öğrenilen bir dil olarak düşünüyorum. O Türkçe öğrenecek ve bende öğrenebildiğim kadar Fransızca öğrendim şuan. Halimizden memnunuz ve problem yok" diye konuştu.

"Şuanda mutluluktan uçuyorum"

Fildişi Sahili'nden gelin olarak gelen Meryem Somala Marıe Jeanne Ehoue; "Bizi tanıştıran ve buraya getiren eşimin ailesi. Çok mutluyum. Şuanda mutluluktan uçuyorum. Gelecek için herhangi bir şey düşünmüyorum. Ne yapıp edip birbirimizle anlaşıyoruz" dedi.

"Herkes mutlu bizde mutluyuz"

Babasının vasiyeti üzerine ve tanışmanın ardından aşık olarak evlenen Murat Kara; "2,5 sene önce eşimle Afrika'da tanıştık. Babamın vasiyet ettiğinden dolayı evlenmiştik. 2,5 sene sonrada eşimin ablasıyla şimdiki evlenen İlhan beye yardımcı ve aracı olduk. O şekilde mutlu bir aile ve yuva kurduk. Herkes mutlu bizde mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi
Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi
Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi
Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi

Fildişi Sahili, Evlilik, Denizli, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev         
11:13
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor         
10:45
Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş         
10:37
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:32:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeviri programlarıyla anlaşıyorlar... Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei