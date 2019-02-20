Son Dakika Haberleri: Çeviride ‘online’ dönem

Çeviride ‘online’ dönem

17 dakika önce

Yeni nesil tercüme büroları sayesinde artık zaman ve mekan fark etmeksizin çeviri siparişi oluşturmak yalnızca birkaç dakika alıyor.

Çeviride ‘online’ dönem, System.String[]
Yeni nesil tercüme büroları sayesinde artık zaman ve mekan fark etmeksizin çeviri siparişi oluşturmak yalnızca birkaç dakika alıyor...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:45 

Ekonomi
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