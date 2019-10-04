Son Dakika Haberleri: Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı
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Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

1 saat önce

ABD'de hız yaptığı belirtilen bir otomobili durduran 18 yaşındaki genç, kendisini polis olarak tanıttı.

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı, System.String[]
ABD'de hız yaptığı belirtilen bir otomobili durduran 18 yaşındaki genç, kendisini polis olarak tanıttı. O sırada olay yerinden geçen bir polis, gence sorular sorunca gerçek ortaya çıktı.
Olay, New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde 10 Eylül'de meydana geldi. Brenden Wysynski (18), polis sirenleri takılı aracıyla, bir otomobili hız yaptığı gerekçesiyle durdurdu. Wysynski, durdurduğu otomobilin sürücüsü ile konuşurken, aynı yoldan aracıyla geçen bir polis memuru durarak Wysynski'ye sorular sormaya başladı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun kimlik istediğinde Wsysnski'nin polis rozetini gösterdiği görülürken, mesai saati dışında olduğunu ve kimliğinin yanında olmadığını söylediği duyuldu. Şüphelenen polis memuru, Wysynski'nin aracının plakasını sistemde sorgulatınca, Wysynski'nin 18 yaşında yeni mezun bir genç olduğunu öğrendi. Daha sonra polis aracının arkasına binen genç, polis merkezi otoparkında, "Dürüst olacağım. Ben polis değilim" dedi.
Albuquerque Polis Departmanı, Wysynski'nin gözaltına alındığını ve polis memuru gibi davranmaktan suçlandığını belirtti.

Görüntü Dökümü
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-Polisin araçtan inerek Wysynski'ye yaklaşması
-Polis ile Wysynski arasındaki konuşma
-Polis aracının arkasında suçunu itiraf eden Wysynski


Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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