Çevirmenlerden 14 dilde 'Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı - Son Dakika

YEMİNLİ Çevirmenlik Federasyonu (TURÇEF), Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelerin seyahat yasağına karşı Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlatan video hazırladı. 14 dilde 'Güvenli turizm programı ile Türkiye'yi yeniden keşfet' mesajı verilen video, sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
TURÇEF Genel Başkanı Müjgan Cingöz, Covid-19 salgınının turizme olumsuz etkilerine karşı çevirmenler olarak Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin dilinde bir video hazırladıklarını söyledi. Cingöz, videoda Türkiye'nin misafirlerine güvenli turizm imkanı sağladığını vurguladıklarını aktardı. 2014 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan TURÇEF'in çevirmenlerinin yer aldığı videoda, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurguladıklarını kaydeden Cingöz, şunları söyledi:
Müjgan Cingöz, işaret dilinin de kullanıldığı 1 dakika 57 saniyelik videonun, TURÇEF'in ve üyelerinin sosyal medya hesaplarında yayınladığını ifade etti.