Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı - Son Dakika
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Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

11.04.2022 14:17

Çevirmeye giren bir genç, kendisine alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Eğlenceli anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Gençlerde alkol çıkmadı.

Polis çevirmesine giren bir gencin yaşadığı tesadüf, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Aracını durdurduktan sonra polisin gelmesini bekleyen genç, polisin yüzüne bakınca büyük şaşkınlık yaşadı.

BABASI ÇIKTI

Gence alkol kontrolü yapan kişinin, babası olduğu ortaya çıktı. Polis memuru baba, gençlere hitaben, "Alkol almadınız değil mi?" diye seslendi.

"EHLİYETİNİ ALIRIM BAK"

Polis memurunun, oğluna esprili bir şekilde "Ehliyetini alırım bak" dediği duyuldu. Oğlunun "Neden" diye cevap vermesinin ardından alkometreyi üflediği görüldü. Alkollü çıkmayan gençler, çevirmeden sonra yollarına devam etti.

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