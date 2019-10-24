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Son Dakika Sinema Ceviz Ağacı Filmi

Ceviz Ağacı Filmi

57 dakika önce

Ceviz Ağacı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ceviz Ağacı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hayati 6 yaşındayken, gardiyan babasının, (1980 darbesinde haksız yere işkencede öldürülen arkadaşına yardım edemediği için) intihar edişine gizlice tanık olmuştur. Şimdilerde ataerkil bir Anadolu kasabasında edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Babasının gerçek ölüm sebebini öğrendikten sonra hayat ile bağları kopar. Sinik ve ürkek yapısına tezat olarak dominant karakterdeki resim öğretmeni Yaprak ile yaptığı evlilik, gittikçe içinden çıkılmaz bir hale gelir. Hayati’nin psikolojik problemlerini de bahane eden karısı onu terk eder. Bu konu kasabalının ağzına dolanır. Kasabaya yakın gölde kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati’nin karısı Yaprak’a kimse ulaşamadığı için şüpheler Hayati üzerinde yoğunlaşır. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen, cinayeti üstlenir. Oysa ki Hayati, kimliği belirsiz kadının eski kocası tarafından (kadın cinayeti özelinde) katledilişine tanık olmuş ama ona yardım edemediği için kendini suçlu görmüştür. Hayati, ne kadar kaçsa da babasının yazgısını farklı yoldan tekrar etmiş olur.

Yönetmen: Faysal Soysal

Senaryo: Faysal Soysal

Oyuncular: Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Ali Mert Yavuzcan, Kübra Kip, Şebnem Dilligil, Rıza Akın

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ceviz Ağacı

Yapımcı Firma: Balkon Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Balkon Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:57 Kaynak: InterSinema.com
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