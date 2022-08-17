Ceviz ağacı fragman izle! Ceviz ağacı filminin konusu nedir? Ceviz ağacı filminin yönetmeni, oyuncuları kimdir?

2019 yılında yapılmış olan ceviz ağacı filminin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim de yer almaktadır. TRT'nin katkılarıyla yapılmış olan ceviz ağacı filmi, eşsiz bir ses ve müzik tasarımıyla izlenilmesi gereken dram filmleri arasında yerini alıyor. Yönetmenliğini ve senaryosunu Faysal Soysal'ın üstlendiği ceviz ağacı fragman izle! Ceviz ağacı filminin konusu nedir?

CEVİZ AĞACI FRAGMANI

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU

Hayati 6 yaşındayken, gardiyan babasının, (1980 darbesinde haksız yere işkencede öldürülen arkadaşına yardım edemediği için) intihar edişine gizlice tanık olmuştur. Şimdilerde ataerkil bir Anadolu kasabasında edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Babasının gerçek ölüm sebebini öğrendikten sonra hayat ile bağları kopar. Sinik ve ürkek yapısına tezat olarak dominant karakterdeki resim öğretmeni Yaprak ile yaptığı evlilik, gittikçe içinden çıkılmaz bir hale gelir. Hayati'nin psikolojik problemlerini de bahane eden karısı onu terk eder. Bu konu kasabalının ağzına dolanır. Kasabaya yakın gölde kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati'nin karısı Yaprak'a kimse ulaşamadığı için şüpheler Hayati üzerinde yoğunlaşır. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen, cinayeti üstlenir. Oysa ki Hayati, kimliği belirsiz kadının eski kocası tarafından (kadın cinayeti özelinde) katledilişine tanık olmuş ama ona yardım edemediği için kendini suçlu görmüştür. Hayati, ne kadar kaçsa da babasının yazgısını farklı yoldan tekrar etmiş olur.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI