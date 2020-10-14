Ceviz ağacında kalp krizi geçirip yere düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı ceviz ağacında geçirdiği kalp krizi sonucu yere düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Göleti çevresindeki bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan İbrahim Sarunay (65) ağaçtan yere düştü. Olayı gören eşinin yardım istemesi üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, Sarunay'ın kalp krizi geçirdiğini fark edince ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarunay, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Sarunay'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. - KONYA