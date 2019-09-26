Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti
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Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.


Olay kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi alınan Osman A. hayata ancak bir gün tutunabildi. Osman A'nın öldüğü haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
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