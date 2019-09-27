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Ceviz ağacından düşen adam öldü

14 dakika önce

Çorum'un İskilip ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen E.U. (60) hayatını kaybettiOlay, saat 18.30 sıralarında Ahlakçı köyünde meydana geldi.

Ceviz ağacından düşen adam öldü, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen E.U. (60) hayatını kaybetti


Olay, saat 18.30 sıralarında Ahlakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden 60 yaşındaki E.U. isimli şahıs evinin bahçesindeki ağacından ceviz topladığı esnada biranlık dikkatsizlik sonucunda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan E.U. yakınları tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan şahıs Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen şahıs hayatını kaybetti.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
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