Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı

Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı

1 saat önce

Sivas'ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yabancı uyruklu çocuğun ayakları ve kolu kırıldı.

Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]

Sivas'ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yabancı uyruklu çocuğun ayakları ve kolu kırıldı. Çocuk ambulansa bindirildiği esnada "abi vallahi öldüm ben" diyerek feryat etti.


Edinilen bilgiye göre olay, Dedebalı Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki ağaca ceviz toplamak için çıkan 14 yaşındaki yabancı uyruklu A.U. dengesini kaybederek ağaçtan düştü. A.U.'nun bağırması üzerine yakınları olay yerine koştu. Yakınları tarafından eve taşınan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa bindirildiği esnada "abi vallahi öldüm ben" demesi ise dikkat çekti. Çocuğun iki ayağında ve kolunda kırık olduğu tespit edildi. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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