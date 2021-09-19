Ceviz ağacından düşen Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi - Son Dakika

Ceviz ağacından düşen Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi, Gaziler Günü'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu, Soğukpınar Köyü'ndeki arazisinde bulunan ceviz ağacına çıkarak ceviz toplamak istedi. Bu esnada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi, Gaziler Günü'nde toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaoğlu'nun naaşı, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Soğukpınar köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle aile kabristanlığında defin edildi.

Törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ile ailenin yakınları ve askeri erkan katıldı.

Cenaze defin işleminin ardından Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, tabuta sarılı olan Türk Bayrağını aileye teslim etti.

Öte yandan ceviz ağacından düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Bektaşoğlu'nun oğlu Erol Bektaşoğlu da, 3 yıl önce İnebolu Limanında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.