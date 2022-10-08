Olay, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma , olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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