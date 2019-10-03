Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yazıhamit köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Hüseyin Özsoy (61), dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Özsoy, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinden Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Özsoy, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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