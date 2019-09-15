Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu
Son Dakika Güncel Haber

Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu

1 saat önce

BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.

Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu, System.String[]

BİNGÖL'de, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nihat Dursun'u (48) kurtarmak için AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri seferber oldu.

Olay, öğleden sonra Bilaloğlu köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden Nihat Dursun, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dursun'un düştüğü yere ulaşmak için AFAD ekipleri, Kadran deresinde yürüyerek ulaşabildi. AFAD ekiplerince sedyeye alınan Dursun, olay yerindeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi
Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı Suudi Arabistan, rafineri saldırısı nedeniyle petrol üretimini durdurduğunu açıkladı HDP'den 4 maddelik "Kara Propaganda" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 02:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen kişi için ekipler seferber oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]