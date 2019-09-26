Ceviz ağacından düşen kişi öldü
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İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:56 Kaynak: AA
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.
Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A. (61), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
Ağır yaralanan Osman A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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