Ceviz ağacından düşen kişi öldü

Ağır yaralanan Osman A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A. (61), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

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