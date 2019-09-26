Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Ceviz ağacından düşen kişi öldü

42 dakika önce

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen kişi öldü, System.String[]

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A. (61), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.

Ağır yaralanan Osman A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu
Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi şaşırttı: Babacan ve Davutoğlu'nun toplam oy potansiyeli yüzde 20 İş yerini soymak için tuvalette saklanan kişi yakalandı Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 12:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]