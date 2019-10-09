Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

47 dakika önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen öğretmen, hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen öğretmen, hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan ve öğretmen olduğu öğrenilen Enver Kement, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Enver Kement'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ORDU

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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