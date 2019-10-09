Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü
Son Dakika Güncel Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü

Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü

18 dakika önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde yaşayan Enver Kement (42), ceviz toplamak için ağaca çıktı.

Kement'in dengesini kaybederek düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kement'in öldüğünü belirledi.

Ünye ilçesindeki bazı özel okullarda derslere girdiği öğrenilen Kement'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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