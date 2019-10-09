Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü

Ünye ilçesindeki bazı özel okullarda derslere girdiği öğrenilen Kement'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kement'in öldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde yaşayan Enver Kement (42), ceviz toplamak için ağaca çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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