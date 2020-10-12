Ceviz ağacından düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Hakkari'nin Durankaya beldesinde ceviz ağacına tırmanırken tutunduğu dalın kırılması sonucu düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, kent merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesine bağlı Pınarca köyünde meydana geldi. 6 çocuk babası Bekir Kurt, sabah saatlerinde ceviz hasadı için evinin önündeki 10 metre yüksekliğindeki ceviz ağacına tırmanırken tutunduğu dalın kırılması sonucu kafa üstü düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Kurt, bölgeye giden ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda Kurt'un kafatasında ve çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan Bekir Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi. - HAKKARİ