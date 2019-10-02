Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti
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Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan Hüseyin Özsoy (61), olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Özsoy, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özsoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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