Son dakika haberleri... Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

16.10.2022 12:47

Son dakika haberi: Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti Kayseri'nin Talas İlçesi'nde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde ceviz ağacından düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Başakpınar Mahallesi Çalıkoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda ceviz ağacına çıkan Şükrü A. (65), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şükrü A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Başakpınar, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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