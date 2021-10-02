Ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

Olay, Çitli Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Abdullah K. (80), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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