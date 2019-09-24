Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Karabük'te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Karabük'te ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez ilçeye bağlı Bürnük köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan İsmail Gültekin (70) dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Gültekin'in eşi, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti "Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 23:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]