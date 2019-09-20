Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın ağır yaralandı

Gümüşhane'de ceviz silkelemek için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Övündü Köyü, Dere Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçelerindeki ceviz ağacını silkelemek için ağaca çıkan 66 yaşındaki Nebahat Özdemir, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin etkisiyle kol, çene, omuz ve vücudunun değişik kısımlarında kırıklar oluşan Özdemir'e olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etmek istedi.

Sarp alanda hastaya ulaşamayan 112 Acil Servis ekiplerinin talebi üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Özdemir'i bulunduğu yerden alarak yaklaşık 1 kilometre sedye üzerinde taşıdıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.