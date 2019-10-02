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Ceviz ağacından düştü

11 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi ağır yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen bir kişi ağır yaralandı.


Olay kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Mehmet Emin B, bir anlık dikkatsizlik sonucu ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede gerekli müdahaleler yapılan yaralı Bursa'ya sevk edildi. Yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:07 Kaynak: İHA
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