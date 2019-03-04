Son Dakika Haberleri: Ceviz Ağacından Düştü Ağır Yaralandı

Ceviz Ağacından Düştü Ağır Yaralandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Ceviz Ağacından Düştü Ağır Yaralandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. (76) isimli adam, Tekke Mahallesi Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacına tahta merdiven vasıtasıyla budamak için çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Hüseyin A., yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak zemine sırt üstü düştü. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Tekke Mahallesi, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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