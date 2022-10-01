Olay, öğle saatlerinde, Çetinkol köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan Selim Yılmaz, dengesini kaybederek düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesinin, otopsinin ardından Çetinkol köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Selim Yılmaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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