Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı

01.10.2022 16:31
Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı

SİİRT'in Eruh ilçesinde, ceviz ağacından düşen Selim Yılmaz (42), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, ceviz ağacından düşen Selim Yılmaz (42), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Çetinkol köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan Selim Yılmaz, dengesini kaybederek düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesinin, otopsinin ardından Çetinkol köyünde defnedileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Selim Yılmaz, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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