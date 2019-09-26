Ceviz ağacından düşüp, öldü
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Osman Ayta (60), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Osman Ayta (60), yaşamını yitirdi.
İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde oturan Osman Ayta, evinin bahçesindeki ağaçtan ceviz toplarken, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Ayta, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak Osman Ayta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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