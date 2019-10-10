Son Dakika Haberleri: Ceviz ağacından düşüp öldü
Son Dakika Güncel Ceviz ağacından düşüp öldü

Ceviz ağacından düşüp öldü

44 dakika önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Dudu Kar (54), ağaçtan düştü.

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AYDIN'ın Çine ilçesinde, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Dudu Kar (54), ağaçtan düştü. Hastaneye kaldırılan Kar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün sabah saatlerinde, kırsal Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Dudu Kar, evinin bahçesindeki ağaca çıkarak cevizleri toplamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Kar, yaklaşık 3 metreden yere düştü. Ağır yaralanan Kar, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Dudu Kar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dudu Kar, bugün öğle saatinde Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


- Aydın
Yeniköy, Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:16 Kaynak: DHA
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