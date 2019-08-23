Son Dakika Haberleri: Ceviz ağaçlarını kesip çalanlar başka tarlaya saklamış
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Ceviz ağaçlarını kesip çalanlar başka tarlaya saklamış

55 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kesilerek çalınan ceviz ağaçları başka bir tarlaya saklanmış olarak bulundu.

Ceviz ağaçlarını kesip çalanlar başka tarlaya saklamış, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kesilerek çalınan ceviz ağaçları başka bir tarlaya saklanmış olarak bulundu.


Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda Öznur Ünal, tarlasında bulunan yaklaşık 50-60 santimetre çapındaki ceviz ağacının kesilerek çalındığını fark etmiş ve durumu hemen jandarmaya bildirmişti. Yapılan ihbar sonucu inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemelerde kesilmiş ceviz ağaçlarını başka bir tarlada buldu.


Öznur Ünal, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kesilen ceviz ağaçlarının bulunduğu bilgisini aldı ve ağaçlarının tarlasına yakın bir yerde saklandığını öğrendi. Öznur Ünal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazar günü benim gibi bir başka vatandaş da kesilen ağaçları için jandarmaya ihbarda bulunmuş. Bugün İlçe Jandarma Komutanlığından arandım ve jandarma ekipleri kesilip çalınan ceviz ağacım bulunduğunu söyledi. Ağacım kesilip benim tarlama çok yakın bir tarlada saklanmış. Tekrardan yaşanan son durumu ile birlikte jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu ağaçları kesip çalan kişi ya da kişilerden sonuna kadar şikayetçi olacağım" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Jandarma, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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