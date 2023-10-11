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Ceviz bahçesinde domuz saldırısına karşı nöbet tutan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu - Son Dakika

Ceviz bahçesinde domuz saldırısına karşı nöbet tutan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:56

Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan Rıza Doğan, yanlışlıkla oğlu Abidin Doğan'ı vurdu. Olay sonucunda Abidin Doğan hayatını kaybetti.

Tokat'ın Akyamaç köyünde yaşayan Rıza Doğan (81) ve oğlu Abidin Doğan (50), köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı. Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ceviz bahçesinde domuz saldırısına karşı nöbet tutan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceviz bahçesinde domuz saldırısına karşı nöbet tutan baba, yanlışlıkla oğlunu vurdu - Son Dakika
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