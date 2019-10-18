Son Dakika Haberleri: Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi

Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri, ceviz bahçesinde bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi.

Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Bursa'da jandarma ekipleri, ceviz bahçesinde bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkiinde bulunan ceviz bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin E.Y. ile birlikte toprağa uyuşturucu gömdüğü tespit edildi. Ev ve bahçede yapılan aramada bidonlarla toprağa gömülü 10 kilo 620 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin esrarı gömerek sakladığı ve ihtiyaç oldukça buradan alarak sattıkları ortaya çıktı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaspçıyı kırık ve çürük dişi ele verdi
Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi 16 günlük Suriyeli bebeğin ölümüne soruşturma başlatıldı 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceviz bahçesine gömülü 10 kilo esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]