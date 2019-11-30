Son Dakika Haberleri: Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
Son Dakika Güncel Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor - Son Dakika

Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.

Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.

Bayramiç ilçesinde Bahçelerarası mevkiinde ceviz bahçesi bulunan Gürsel Eskici, cevizleri karga ve sincaplardan korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Eskici, bahçesindeki bir ceviz ağacının üzerine hoparlör yerleştirdi. Sabahtan akşama bağ evindeki ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesi çalarak cevizlerin karga ve sincaplardan zarar görmesini engelledi. Bu yöntemle ürününü koruduğunu belirten Gürsel Eskici, "Özellikle karga sürüleri, Karamenderes çayına su içmeye geliyor. Fakat orada biriken kargalar yayınladığım yırtıcı kuşların seslerini duyunca daha fazla bahçeme yaklaşamıyor. Bu sayede hem benim, hem de komşularımın bahçeleri karga ve sincaplardan kurtuldu" dedi.


- Çanakkale
Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
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