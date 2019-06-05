Son Dakika Haberleri: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçlar kapalı alanlara çekildi
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçlar kapalı alanlara çekildi

58 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Araçlar kapalı alanlara çekildi, System.String[]
Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı. İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlara getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.
(Yunus Celal Araz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Türkeli, Sinop, Güncel
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