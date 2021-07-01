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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü - Son Dakika

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü

01.07.2021 12:52
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü, System.String[]

Erzincan'da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle onlarca ağaç ve ekili alan zarar gördü.

Erzincan'da yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle onlarca ağaç ve ekili alan zarar gördü.

Erzincan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan'da yağan dolu bazı köyleri beyaza bürüdü. Bir anda bastıran ve 45 dakika boyunca aralıksız yağan dolu köylülere zor anlar yaşattı. Erzincan'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cevizli köyünde meydana gelen yağış sonrasında ağaçların ve ekili arazilerin zarara uğradığı görüldü. 45 dakika etkili olan yağışın durmasıyla köyde hayat yeniden normale döndü.

Cevizli köyü Muhtarı Süleyman Karataş yaptığı açıklamada dut ağaçlarının, elma ağaçlarının, kayısı ağaçlarının, ekili bulunan fasulyeler, nohutlar ve sebzelerin tamamen telef olduğunu söyledi. Karataş, "Yetkililerden zararlarımızın tespit edilerek, oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Cevizli köyünde çiftçilik yapan Cemal Tetik ise "Oluşan dolu yağısı sonrası zarar gördük.10 bin 20 bin civarında ekili fidemiz var. Hepsi kırıldı döküldü ve zarar gördü. Ağaçlarımızda bir sürü zarar meydana geldi. Ağaçlarda hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

Daha önce bu büyüklükte dolunun hiç yağmadığını belirten 55 yaşındaki Kemal Tetik ise "Daha bahardayız. Önümüz de zaten kuraklık var, su yok. Şimdi daha başlamadan bitti. Rabbimin emridir ama yine de devletin bu işe el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Köyde zarar gören tarım alanlarını incelemek ve meydana gelen hasarı yerinde görmek üzere gelen Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, "Cevizli köyümüze ceviz büyüklüğünde dolu yağışı oldu. Ben öncelikle bütün köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah büyük afetlerden inşallah korusun. Tabi köye dolu yağışı ile birlikte ekili alanlara çok büyük zararlar verdi. Bahçelerimizi, tarlalarımızı geldik gördük. Fasulyelerde, domateslerde, biberlerde, nohutlarda, çok büyük hasarlar olduğunu gördük. Tabi ki devleti üreticilerimizin yanında görmek istiyoruz. Çünkü bu zamandan sonra üreticilerimiz artık ürünlerini ekemeyecek durumda. Çünkü zaman geçti, bu zamandan sonra ekse bile herhangi bir verim alamayacağı ortadadır. Bu nedenle Cevizli köyümüzde ki bütün üreticilerimize Tarım İl Müdürlüğü ve Valiliğin acilen destek olmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oluşan hasar sonrası Erzincan Tarım ve Orman il Müdürlüğü ekipleri olay yerinde rapor oluşturmak için bölgeye geldi.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü

Erzincan, Karataş, Tarım, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, mahsuller zarar gördü - Son Dakika


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