Son Dakika Haberleri: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü
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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü

1 saat önce

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdüSİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
Sivas'ın Zara ilçesinde gün içerisinde yağan dolu küçük çapta hasarlara neden oldu. Kısa süren dolu yağışında ceviz büyüklüğünde ki dolu taneleri dikkat çekti. Yağıştan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
Sivas, Genel
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