Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü
1 saat önce
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdüSİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü
SİVAS - Sivas
'ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
Sivas'ın Zara ilçesinde gün içerisinde yağan dolu küçük çapta hasarlara neden oldu. Kısa süren dolu yağışında ceviz büyüklüğünde ki dolu taneleri dikkat çekti. Yağıştan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi.
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