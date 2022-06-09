Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü - Son Dakika
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Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü

09.06.2022 18:37
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü

Konya'nın Çumra ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verirken ilçe merkezinde ağaçların yapraklarını döktü.

Konya'nın Çumra ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili arazilere zarar verirken ilçe merkezinde ağaçların yapraklarını döktü. O anlar ise vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Dün ikindi saatlerinde yağmurla birlikte yağmaya başlayan dolu ilçe merkezinde etkili oldu. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu ilçe merkezini kısa süreliğine felç etti. Ağaçların yaprakları dökülürken, yollar adeta kar yağmış gibi beyaza büründü. Yağan dolu nedeniyle ilçe merkezindeki meyve ağaçları ile yakın bölgelerdeki tarım arazilerinde mısır başta olmak üzere tüm mahsullerde büyük çapta zarar oluştu. Dolunun yağış anı ise İzzetbey Mahallesi Halit Oflaz Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(Mehmet Dağlı - İHA)

Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü
Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Konya, Yağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere zarar verdi, ağaçların yapraklarını döktü - Son Dakika

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