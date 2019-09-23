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Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir salkım üzüm ceviz büyüklüğündeki taneleriyle dikkat çekti.

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir salkım üzüm ceviz büyüklüğündeki taneleriyle dikkat çekti.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Doğuşlar Mahallesi'nde yaşayan üzüm üreticisi Ahmet Kula'nın 15 dekarlık üzüm bağındaki, ceviz büyüklüğünde tanelere sahip olan tek salkım üzüm görenlerin ilgisini çekiyor.


Eski Doğuşlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kula (65), üzüm bağındaki üzüm salkımlarında temizlik çalışmaları yaptığı sırada gördüğü ceviz büyüklüğündeki üzüm salkımını görünce hayrete düştü. Ahmet Kula, "Doğuşlar köyü eski muhtarıyım. 65 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böylesine iri taneleri olan Sultaniye üzüm salkımı görmedim. Ceviz büyüklüğünde taneleri var. Hayret ettim. Fizyolojik bozukluk da olabilir, bilmiyorum" diyerek durumu arkadaşlarına anlattığını ve onların da salkımı görmek için bağa gelerek hayretle salkımı incelediklerini söyledi.


"Fizyolojik bozukluk olabilir"


Sarıgöl İlçe Tarın ve Orman Müdürü Ahmet Akar, olayın fizyolojik bozukluktan kaynakladığını belirterek, "Bu tür olaylar meyvelerde nadir olur. Bazen çekirdeksiz Sultaniye üzümde çekirdekli üzüm de olabilmekte. Bazen de ceviz büyüklüğünde üzüm taneleri oluşur." diye konuştu. - MANİSA

Ahmet Kula, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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